STF tem maioria para validar trabalho intermitente

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou, na sexta-feira (6), maioria de votos para confirmar a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente , inserido na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela reforma trabalhista de 2017 .

O caso voltou a ser julgado no plenário virtual da Corte após ser interrompido, em setembro deste ano, por um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin , que votou na sexta-feira pela constitucionalidade da tese.

As ações no STF que contestam o trabalho intermitente foram protocoladas por sindicatos que atuam na defesa de frentistas, operadores de telemarketing e trabalhadores da indústria. Para as entidades, o modelo favorece a precarização da relação de emprego e o pagamento de remunerações abaixo do salário mínimo, além de impedir a organização coletiva dos trabalhadores.