A influenciadora foi presa em setembro, no âmbito de operação que apura a criação de organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e apostas ilegais.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (13) confirmar a decisão do ministro André Mendonça que barrou o depoimento da influenciadora e advogada Deolane Bezerra à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado. O placar foi de quatro votos a um.