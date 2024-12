Pesquisa Quaest aponta que 51% acreditam que houve tentativa de golpe em 2022

Em novembro, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro , o ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, o ex-chefe do GSI, general Augusto Heleno, o presidente do PL Valdemar Costa Neto e mais 36 investigados nas operações Tempus Veritatis e Contragolpe.

Os agora 40 indiciados estão ligados à tentativa de manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições 2022. O plano da suposta organização criminosa previa até o assassinato do presidente Lula, de seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O relatório está sendo analisado pela PGR.