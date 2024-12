Assembleia aprova projetos de reajustes salariais para servidores de seis órgãos públicos, incluindo o Judiciário

Apesar de aprovadas, as medidas excluem juízes, promotores, defensores públicos e conselheiros do TCE. Agentes políticos também não receberão o reajuste.

— É mais do que justo que trabalhadores que estão com defasagem salarial há anos tenham uma recomposição acima inflação. Os anos que eles vêm sofrendo com essa realidade não repõe nem 20% do que foi perdido durante o congelamento dos salários — afirmou Radde.