Assembleia amplia isenção do imposto sobre heranças e doações de agricultores familiares

Plenário apoiou iniciativa costurada entre oposição e governo. Marcelo Oliveira / Assembleia Legislativa

O projeto de lei 368/2024, que amplia isenção do imposto sobre heranças e doações a agricultores familiares, foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Os deputados estaduais estão reunidos nesta terça-feira (17) para votar os projetos do pacote enviado pelo governador Eduardo Leite.

Os parlamentares aprovaram a proposição por 54 votos e nenhum contrário.

A iniciativa partiu, originalmente, do líder do PT na Assembleia, Miguel Rossetto. Como havia vício de origem (a proposta é de competência do Poder Executivo), Rossetto negociou com o Piratini, que topou abraçar a ideia.

