O governo federal foi condenado a pagar uma indenização de R$ 15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no caso dos "móveis desaparecidos" do Palácio da Alvorada. A decisão foi da 17ª Vara Federal da Justiça do Distrito Federal. A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que recorrerá da decisão. O Palácio do Planalto foi procurado, mas ainda não retornou.