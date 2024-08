Região Metropolitana Notícia

Integração do transporte coletivo é discutida em debate da Rádio Gaúcha com pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre

Providência, que depende do governo estadual, é pleito frequente dos municípios envolvidos, mas nunca saiu do papel. Com isso, há sobreposição de linhas

06/08/2024 - 15h39min Atualizada em 06/08/2024 - 15h55min