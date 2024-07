O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (17) que o governo precisa de mais mulheres. Atualmente, há nove no ministério do petista. No começo da gestão, em janeiro de 2023, eram 11 mulheres — Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte para dar lugar a André Fufuca e Daniela Carneiro saiu da pasta do Turismo, hoje ocupada por Celso Sabino.