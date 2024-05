O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (20). Na pauta, os planos do Estado para reconstruir o RS e o que poderia ter sido feito antes da tragédia. A edição especial do programa foi transmitida do complexo cultural do Theatro São Pedro, no Centro Histórico de Porto Alegre.