O empresário Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está proibido de se aproximar da ex-namorada por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Entre as medidas protetivas, também está a determinação de que Luís Cláudio deixe o apartamento do casal. A defesa do empresários afirma que as declarações de violência física e psicológica são "fantasiosas" e que pedirá reparação por danos morais (leia a íntegra da nota abaixo).