O chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, disse nesta segunda-feira (12) acreditar que o STF vai julgar os recursos do caso Kiss ainda neste semestre. A projeção foi feita pelo procurador-geral de Justiça considerando a decisão do ministro do STF Dias Toffoli que, na última sexta-feira (9), suspendeu a realização de um novo júri.