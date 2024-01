O senador Flávio Bolsonaro criticou a operação da Polícia Federal (PF) que tem como um dos alvos o irmão dele, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, e investiga suspeitas de espionagem ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo do pai deles, Jair Bolsonaro. Flávio descreveu a ação como "uma pescaria ilegal", conforme entrevista para a colunista Bela Megale, do O Globo.