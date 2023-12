Embora adentre o ano eleitoral, a janela para a aprovação de aumentos ou reajustes salariais de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores permanece aberta até a metade de 2024 no Rio Grande do Sul. Nesse período, as câmaras de vereadores ainda podem aprovar propostas de elevação nos subsídios para a legislatura seguinte, que começa em 2025.