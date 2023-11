Borges de Medeiros ocupou espaço na política do Rio Grande do Sul por meio da liderança de Júlio de Castilhos. Foi a partir dele que teve contato com as ideias positivistas, ainda na Faculdade de Direito em São Paulo e, posteriormente, no governo gaúcho. Consolidou-se nos primeiros anos da República como um elaborador de legislações — característica essa que se colocaria em relevo novamente em 1933, ao escrever seu anteprojeto constitucional publicado em O Poder Moderador na República Presidencial, quando surpreendeu a todos pela mudança em suas históricas posições político-ideológicas.