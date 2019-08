Santa Catarina Leilão de bens de investigado na Lava-Jato tem mansão em Jurerê avaliada em R$ 6 mi Lote a ser arrematado, com valor total estimado em R$ 12 milhões, pertencia ao ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) Rogério Onofre