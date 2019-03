Mídia Bolsonaro usa declaração falsa atribuída a jornalista para atacar imprensa, diz jornal Segundo O Estado de S.Paulo, com base nas informações deturpadas publicadas pelo Terça Livre, grupos governistas promoveram no Twitter campanha para acusar o jornal de "mentir" na cobertura do caso envolvendo ex-assessor de Flávio Bolsonaro