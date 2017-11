O presidente Michel Temer chegou ao Palácio do Planalto um pouco antes das 9 horas e a agenda oficial prevê despachos internos neste início de segunda-feira, 6. Às 10h45, Temer tem uma reunião com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. E depois uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

Ainda não está na agenda a reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas é comum que o Planalto atualize e altere os compromissos do presidente ao longo do dia. Meirelles, cada vez mais cotado como pré-candidato à Presidência, cancelou participação em evento em São Paulo nesta segunda-feira para incluir em sua agenda uma reunião com o presidente Temer ao meio dia.

Agenda positiva. Ontem, o presidente fez uma visita-surpresa à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, para verificar o andamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que está ocorrendo em todo o País. Depois, à tarde, reuniu no Palácio do Jaburu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os ministros palacianos Padilha, Moreira Franco (Secretaria-Geral), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), além do líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro e o líder do PMDB, deputado Baleia Rossi. Segundo o Planalto, na reunião falou-se sobre a pauta da semana na Câmara.