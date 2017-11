O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), está reunido nesta quarta-feira, 1.º, com o presidente nacional interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), no Senado. Perillo deve formalizar que disputará o comando do partido no lugar do presidente nacional licenciado da legenda, senador Aécio Neves (MG), em dezembro.

Segundo aliados de Perillo, ele quer tratar de questões internas do partido com Tasso Jereissati, sem enfrentamento, em busca de uma conciliação. Nesta terça-feira, 31, deputados da legenda discutiram com Tasso Jereissati após ele apresentar o trabalho do publicitário Moriael Paiva, da empresa Big Data, contratada pelo presidente nacional interino do PSDB e senador para fazer a reestruturação da comunicação da legenda nas redes sociais. A contratação causou reações negativas porque Moriael Paiva foi responsável pela campanha do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), que derrotou o então candidato do PSDB a governador, Pimenta da Veiga, em 2014.