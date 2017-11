Em mais um episódio da crise interna no PSDB, deputados da ala que defende o apoio do partido ao governo Michel Temer bateram boca na terça-feira, 31, com o presidente interino da legenda, senador Tasso Jereissati (CE), que é favorável ao rompimento. A briga ocorreu durante encontro da bancada tucana na Câmara. Segundo dois deputados que não quiseram se identificar, houve ameaças de agressão. "Esse PSDB desses caras não é o meu PSDB", disse Tasso.

Os ânimos se exaltaram quando Vecci questionou Tasso se ele será candidato a presidente do PSDB na eleição interna marcada para dezembro. "O Tasso parece que ficou nervoso com essa pergunta, mas não quis responder. Nesse momento, nosso tom de voz e do Tasso aumentou", contou Sávio.

O senador afirmou que, enquanto for presidente interino, continuará "até o fim com o projeto de reestruturar o PSDB". Segundo Tasso, será mantida a contratação do publicitário, que ele diz ter conhecido como assistente do ex-ministro falecido Sérgio Motta e que atuou em campanhas do PSDB, como a do senador José Serra ao governo de São Paulo e a do atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, ao Senado.