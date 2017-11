A Procuradoria da República quer fulminar a "menina dos olhos" dos delegados de Polícia Federal, a PEC 412, que prevê autonomia para a corporação. Em nota técnica levada nesta terça-feira, 31, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB/MG), o coordenador da Câmara de Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal, subprocurador-geral da República Mario Bonsaglia, se manifestou energicamente contra a aprovação da PEC 412.

As informações sobre a nota técnica foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.

O subprocurador sustenta que a polícia "exerce atividade armada no âmbito da sociedade e, portanto, deve ser submetida a controles rigorosos, com o objetivo de proteger direitos fundamentais do cidadão".