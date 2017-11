A transferência estava ligada, segundo o executivo, a um "compromisso" assumido por Steinbruch com o PT e com o presidente da Fiesp - por causa de sua campanha ao governo de São Paulo. Skaf foi candidato duas vezes: em 2010, pelo PSB, e em 2014, pelo PMDB.

De acordo com os delatores, os valores foram repassados por meio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, o "departamento de propinas" da empreiteira, segundo investigações. As quantias não foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).