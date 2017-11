ANDRESSA ANHOLETE / AFP PHOTO

A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, virou o centro de uma polêmica nesta quinta-feira (2). A integrante do primeiro escalão do governo de Michel Temer fez alusão ao trabalho escravo para solicitar o acúmulo da aposentadoria como desembargadora e do salário de ministra dos Direitos Humanos (o valor somado chegaria a R$ 61 mil por mês). Hoje, Luislinda recebe o teto permitido pela Constituição: R$ 33,7 mil. Do valor, R$ 30.471,10 são referentes à aposentadoria por ter atuado como desembargadora e R$ 3.292 são por atuar como ministra.

Para justificar o pedido de aumento salarial, a ministra citou gastos com cabelo, maquiagem, perfume, roupa, sapato, e alimentação em entrevistas ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, e a outros veículos na manhã desta quinta.

Após a repercussão do caso, Luislinda recuou. Um comunicado da pasta que ela comanda informou que foi redigido um novo requerimento de desistência e arquivamento da solicitação do reajuste dos vencimentos da ministra.

Com os vencimentos atuais da ministra, R$ 33,7 mil, é possível pagar o serviço de 280 cortes de cabelo no salão de beleza Hugo Beauty, em Porto Alegre. O preço do corte feminino, segundo a tabela de preços no site do estabelecimento é R$ 120. O vencimento de Luislinda também bancaria 259 maquiagens — com cílios — no centro de beleza, a R$ 130 cada.

Veja abaixo o que é possível comprar com o que recebe hoje a ministra:

23

jantares no restaurante Koh Pee Pee, um dos mais requintados de Porto Alegre, — R$ 1. 446,00 cada (Entrada, salada, carne e sobremesa, a R$ 306, mais vinho chileno Carménère Carmin de Peumo, de R$ 1.140,00)

1.925

sanduíches Big Mac (R$ 17,50 cada)

1.465

pratos de À la Minuta no Tudo Pelo Social (R$ 23 cada)

321

rodízios na churrascaria NB Steak, da Nilo Peçanha (R$ 105 cada)

1

garrafa do terceiro vinho mais caro do mundo, o Domaine Leroy Musigny Grand Cru, segundo o site Wine Searcher, que faz a catalogação de vinhos em todo o mundo. O preço médio da garrafa de 750ml é R$ 28 mil. No entanto, para comprar o vinho mais caro do mundo, o Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, de R$ 53 mil, seria preciso acumular o equivalente a pouco mais de um salário e meio da ministra.

1

par de sapatos Roxxxy Strass, da marca francesa Christian Louboutin (R$ 19,6 mil cada par). Sobram R$ 14,1 mil.