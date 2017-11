Meirelles completou que, se no ano que vem, o País estiver crescendo de maneira consistente, ele terá a gratificação do dever cumprido. "Não tenho minha atenção desviada para o próximo ano. Se ano que vem a missão já tiver cumprida, a etapa seguinte é pensar nessa oportunidade" Meirelles ainda disse que recebeu manifestação de apoio e engajamento de mais de 40 parlamentares.

Ele reforçou que sua atuação neste momento é para o Brasil crescer e criar empregos. Ele chegou a fazer uma estimativa de redução de 100 a 150 mil desempregados por mês até o fim do ano. No trimestre encerrado em setembro, havia 13 milhões de desocupados no Brasil, com taxa de desemprego de 12,4%.