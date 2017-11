O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acaba de chegar à residência oficial da embaixada do Brasil em Portugal. Dentro de uma van que já havia trazido parlamentares ao local cerca de meia hora antes, ele não parou para falar com a imprensa. Maia e sua comitiva composta por deputados terão um almoço com o corpo diplomático do Brasil na capital lusitana capitaneado pelo embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado.