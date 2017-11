Em seu primeiro dia no Twitter, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot afirmou, "antes que perguntem", que "não é candidato a nenhum cargo eletivo". Ele abriu conta na rede social nesta quinta-feira, 2.

Em sua primeira publicação no Twitter, o ex-procurador-geral saudou "todas as tribos" e disse que acompanhará, por meio da rede social, a "luta" anticorrupção no Brasil e na América Latina.