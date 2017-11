Luiz Fernando Pezão reiterou que "nunca recebeu recursos ilícitos". Marconi Perillo informou que "vai prestar todos os esclarecimentos". Paulo Hartung disse não ter "qualquer relação com ilegalidades". Em nota, Raimundo Colombo declarou que a Odebrecht "não participou de qualquer licitação" do atual governo. Tião Viana disse que, com a decisão do STJ, teve a "inocência devolvida". Flávio Dino afirmou não ter "o que acrescentar" após arquivamento de seu caso.