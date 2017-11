O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), elogiou as alterações feitas pelo Plenário, na noite desta terça-feira, 31, no projeto que regulamenta a atividade de transporte de passageiros por aplicativo, como Uber e Cabify. Em mais uma mensagem de distanciamento do Palácio do Planalto, Oliveira disse que o papel da Casa não é "negociar veto presidencial".

Eunício também falou sobre as perspectivas de votação do projeto de Resolução Nº 55/2015, que fixa alíquota máxima para cobrança do ICMS incidente nas operações internas com querosene de aviação. Segundo o presidente do Senado, o texto deve ser apreciado na semana do dia 20. "O projeto precisa de 54 votos. Tenho que fazer a sessão numa quarta feira, dia de casa cheia, para que a gente possa deliberar pela maioria do plenário", explicou.