A programação conta com nomes do meio jurídico e jornalistas, informa o site da Associação Nacional dos Procuradores (ANPR). O encontro foi aberto por Raquel e pelo ministro Luís Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta-feira, 2, a programação inclui o professor e jornalista Clóvis de Barros em palestra sobre ética relacional. E os jornalistas André Guilherme Vieira (Valor Econômico) e Leonardo Cavalcanti (Correio Braziliense) em mesa redonda para tratar do "Impacto da atividade do MPF na conjuntura econômica e política".