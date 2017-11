Preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde junho, o deputado Celso Jacob (PMDB-RJ) está internado em um hospital de Brasília após sofrer um pequeno Acidente Vascular Cerebral (AVC), na última segunda-feira (30). Segundo a assessoria do parlamentar, ele está "bem" e "estável", mas ainda não há previsão de alta.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por falsificar documentos e dispensar licitação para construção de uma creche em 2002, quando era prefeito da cidade de Três Rios (RJ), Jacob cumpre pena em regime semiaberto e pode sair durante o dia para trabalhar na Câmara dos Deputados, mas dorme na prisão. Ele nega as acusações.

Nesta quinta-feira (2), em nota, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) disse que o AVC do correligionário foi "resultado das tensões provocadas pela sua absoluta inconformidade em relação à injusta condenação da qual foi vítima". "Trata-se de um caso que comprova o quanto a Justiça pode ser injusta e que exige imediata reparação", escreveu Marun.

Voto 171

Celso Jacob foi o responsável pelo voto número 171 a favor de Michel Temer na votação que barrou a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente. No jargão criminal, o 171 é sinônimo de estelionato, já que este é o número do artigo que trata deste crime no Código Penal.