Fiador do governo Temer junto aos mercados, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) afirma que ainda não é pré-candidato a presidência e que tomará a decisão no momento certo, até o final de março. Mas quem presta atenção no discurso do ministro e no aumento do nível de exposição consegue ler nas entrelinhas. Filiado ao PSD, Meirelles começa a se fardar para 2018. Se, como ele espera, a economia reagir e o índice de bem-estar aumentar junto à população, poderá, sim, ser uma opção no tabuleiro eleitoral das próximas eleições presidenciais.



Ele, no entanto, faz questão de afastar as especulações de que poderia servir de vice. Tem lógica. Quem alimenta a expectativa de fechar a aliança com Meirelles quer contar com a credibilidade dele junto aos mercados para dar musculatura ao próprio projeto eleitoral. Seria o caso de Luciano Huck, por exemplo. Mas o ministro da Fazenda dá sinais de que não está mais disposto a assumir o papel de coadjuvante de luxo. Dentro de um cenário político ainda bastante aberto para 2018, ele enxerga a chance de construir até lá a popularidade que não tem.



Para colocar os planos em prática, Meirelles tem um primeiro a grande desafio: emplacar a reforma da Previdência neste ano. Ele tem conversado diretamente com parlamentares para tentar convencê-los. O ex-presidente do Banco Central de Lula lembra aos deputados – inclusive da oposição – que se eles não aprovarem a reforma agora, terão que enfrentar o tema a partir de 2019. Mas quem conhece a cabeça do parlamentar, sabe que ela sempre se concentra na próxima eleição. Neste caso específico, oposição e aliados ao governo não estão dispostos a assumir tema tão impopular. Um fato é certo: Meirelles estará presente nas próximas eleições como candidato, ou mais uma vez como fiador.





Segurança

Depois de 9 dias de uma viagem que misturou trabalho e turismo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) está focado em votar projetos sobre segurança. O deputado Alberto Fraga (DEM-RJ) fez uma lista para Maia que inclui a análise da criação de cadastros nacionais de pessoas desaparecidas e de procurados pela justiça e a proposta que disciplina o uso de algemas. Integrante da Bancada da Bala, Fraga alerta: - Logo depois virão outros projetos mais polêmicos, como fim do saidão e do auxilio reclusão. Vamos deixar pra um segundo momento, depende do presidente Maia.