O tucano declarou, por meio do microblog, que quer ser investigado, mas não quer que o inquérito se "eternize". "Quero ser investigado no inquérito em curso na PF Polícia Federal porque, ao final, não restará dúvida sobre a correção do financiamento de minha campanha."

Segundo Aloysio, "se a procuradora Raquel Dodge não ficou satisfeita com as informações" que deu em seu primeiro depoimento, em maio, irá novamente à Polícia Federal "independentemente de intimação". Ele também afirmou que Dodge deve "intimar o quanto antes" o delator Carlos Armando Paschoal, ex-diretor da Odebrecht em São Paulo, além de Rubens Rizek, que foi responsável financeiro da campanha do tucano, para prestar esclarecimentos. "Se ela quer que seja ouvido outra vez o delator Carlos Armando Paschoal, que, por duas vezes, afirmou que eu nunca lhe pedira qualquer contrapartida para providências que tomei no exercício de minhas atribuições de chefe da Casa Civil, que ele seja intimado o quanto antes", disse o ministro.