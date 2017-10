O juiz federal Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara de Brasília, negou adiamento do interrogatório do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), no âmbito da Operação Sépsis, marcado para esta quinta-feira, 26. A defesa do peemedebista havia pedido a postergação para que se aguardasse a chegada da colaboração do doleiro Lúcio Funaro, homologada pelo Supremo Tribunal Federal.