O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP), subiu a tribuna do plenário da Câmara na tarde desta quarta-feira, 25, para anunciar que, assim como na votação da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer em agosto, vai liberar hoje os tucanos a votarem como quiserem no segundo pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).