A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre, julgou nesta quinta-feira (19) dois recursos movidos pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto uma exceção de suspeição quanto um habeas corpus tentavam afastar o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, dos processos da Lava-Jato contra o petista – o que foi negado pelo TRF4.

A defesa de Lula sustenta que o magistrado age com parcialidade em suas decisões e seus interrogatórios. No pedido de habeas corpus, os advogados citam o depoimento do ex-presidente a Moro em 13 de setembro, quando, ao final, o juiz disse:

– Se nós fossemos discutir aqui, não seria bom para o senhor.

A referência foi feita no processo sobre o tríplex do Guarujá, no litoral paulista, em que Lula foi condenado por Moro a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O relator dos pedidos da defesa do ex-presidente no TRF4, desembargador João Pedro Gebran Neto, foi acompanhado pelos dois magistrados da 8ª Turma do Tribunal.

– Não é o primeiro, nem o segundo, e talvez nem o terceiro pedido de suspeição. E não há novidade. Por isso, denego a ordem – disse Gebran.