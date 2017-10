A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu reintegrar o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Robson Marinho ao cargo. Ele é réu em ação de improbidade movida pelo Ministério Público Estadual de São Paulo pelo suposto recebimento de propinas envolvendo o escândalo de fraudes de licitações da Alstom e tem seus bens bloqueados pela Justiça. A Promotoria informa que haverá recurso.

Chefe da Casa Civil do governo Mário Covas (PSDB), entre 1995 e 1997, Marinho chegou ao TCE por indicação do tucano, seu padrinho político. A Promotoria sustenta que ele favoreceu a Alstom no âmbito do aditivo X do projeto Gisel, empreendimento da Eletropaulo, antiga estatal de energia.