O presidente Michel Temer vai oferecer na noite desta terça-feira, 17, um jantar para o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), no Palácio do Jaburu. O encontro foi confirmado por auxiliares do presidente.

Doria, que tem feito agendas nacionais para se cacifar para concorrer à presidência no ano que vem, tem agenda nesta terça-feira em Brasília. O prefeito participa de uma reunião-almoço com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Durante o encontro, será entregue ao tucano a pauta prioritária do setor.

Agenda

Nesta tarde a assessoria de imprensa do Planalto atualizou a agenda de Temer, mas não incluiu o jantar. Antes de uma cerimônia de homenagem a alguns médicos, Temer recebeu às 10 horas, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o deputado Heráclito Fortes (PSB-PI). Depois do evento, teve um encontro com Jorge Darze, presidente da Federação Nacional dos Médicos, e também teve uma reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e com o líder do PMDB no Senado, Raimundo Lira.

Temer também esteve, conforme a agenda atualizada, com a deputada Tereza Cristina (PSB-MS), líder do PSB na Câmara dos Deputados, e com o deputado Fabio Garcia (PSB-MT), ao meio-dia.

Agora à tarde, Temer receberá os ministros Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) e Sarney Filho (Meio Ambiente).