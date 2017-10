A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou que o presidente Michel Temer já teve alta e que deixou o Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) às 20 horas. Segundo informações da Secom, o presidente seguirá direto para a residência oficial, o Palácio do Jaburu.

Para demonstrar que o presidente está recuperado, a assessoria de imprensa do Planalto abriu o acesso a um pátio do hospital para que o presidente pudesse ser fotografado e filmado no momento em que se dirigir ao carro que irá buscá-lo no local. Temer deve sair caminhando com a primeira-dama, Marcela Temer.

Temer sentiu um desconforto hoje por volta do meio dia, enquanto despachava em seu gabinete, e pediu atendimento médico do Planalto. Após avaliação preliminar o plantonista que o atendeu decidiu levá-lo a coordenadoria de Saúde do Planalto. Depois de uma avaliação, o médico constatou uma obstrução urológica e recomendou que o presidente fosse avaliado no Hospital do Exército, onde chegou às 12h50.

Nota à imprensa