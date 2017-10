O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), esteve na tarde desta quarta-feira, 18, no Palácio do Planalto e se reuniu com o presidente Michel Temer por cerca de uma hora. O encontro foi confirmado por auxiliares do Planalto, mas ainda não consta na agenda oficial, e ocorreu em meio à tramitação da segunda denúncia na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara contra Temer e após desentendimentos do parlamentar com a defesa do presidente. Maia chegou ao Planalto por volta das 16 horas e já deixou o gabinete presidencial.