Marcos Corrêa / Presidência da República/Divulgação

O presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Evo Morales, realizará visita oficial ao Brasil na segunda-feira (30), ocasião em que será recebido pelo presidente Michel Temer. Esta será a primeira passagem dele por Brasília no governo Temer. Apoiador de governos petistas, Morales foi um dos presidentes sul-americanos que acusaram o Congresso Nacional de promover um "golpe" e rechaçou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o que levou Temer ao poder.

Evo Morales apontou em redes sociais um "golpe congressista e judicial" no Brasil e logo retirou seu embaixador do Brasil, após a destituição de Dilma, num gesto de protesto. O Brasil fez o mesmo, mas não houve rompimento de relações diplomáticas. A vinda do boliviano pode indicar uma flexibilização da resistência ao peemedebista por parte de governos de linha bolivariana — outros são Venezuela, Cuba, Nicarágua e Equador.

Temer deve receber Morales no Palácio do Planalto. Os preparativos estavam sendo realizados por assessores nesta sexta-feira (27). Depois, o boliviano participará de um coquetel seguido de almoço com ministros e deputados no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o objetivo da visita é aumentar a cooperação e a coordenação bilateral em temas como a "luta contra o crime transnacional, energia, defesa, desenvolvimento fronteiriço, integração da infraestrutura física, temas migratórios e consulares, comércio e investimentos".

Segundo dados oficiais do governo, o Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia e principal destino de exportações do país andino, respondendo por 19%, à frente dos Estados Unidos, que têm 14%. O intercâmbio comercial entre os países foi de US$ 2,8 bilhões no ano passado.