No dia em que deve acompanhar o desenrolar dos trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, com a esperada votação do relatório contrário à denúncia por corrupção passiva e obstrução de justiça, o presidente Michel Temer mantém uma agenda aberta a parlamentares e ao atendimento de demandas.

Temer chegou no Planalto antes da 9 horas e, conforme a agenda oficial, tem uma reunião com Luiz Antônio Nogueira de França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e com o deputado Luiz Fernando Faria (PP/MG). Nesta agenda, também está prevista a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.