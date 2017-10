O presidente Michel Temer chegou na tarde desta segunda-feira, 23, no Salão Leste do Palácio do Planalto para participar de cerimônia de entrega de cartas credenciais. O presidente receberá o documento das mãos de 12 embaixadores.

Participam do evento: Amad Hamood Salim Al Abri, embaixador do Sultanato de Omã; Surasak Suparat, da Tailândia; Fernando María Villalonga Campos, da Espanha; Irene Giner-Reichl, da Áustria; David Salomonia, da Geórgia; Akira Yamada, do Japão; Abdelmoniem Ahmed Alamin Al Hussain, do Sudão; Nils Martin Gunneng, da Noruega; Christopher John Nonyelum Okeke, da Nigéria; Michael Miraillet, da França; Gustavo Vanerio Balbela, do Uruguai; e Lim Juay Lin, da Malásia.