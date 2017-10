Após ter alta na segunda-feira, 30, do hospital Sírio-Libanês, o presidente da República, Michel Temer, segue em sua residência, na zona oeste da capital paulista. Na manhã desta terça-feira, 31, ele recebeu visita de seu médico pessoal, dr. Felipe A. Barroso Braga.

Temer deixou o Sírio ontem por volta do meio dia e seguiu direto para sua casa. Por recomendação médica, ele deve permanecer na capital paulista até quarta-feira, em repouso.

Apesar disso, o peemedebista recebeu na segunda à tarde as visitas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do presidente em exercício da Câmara, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), e de seu advogado, Eduardo Carnelós.