Beto Barata / Presidência da República

O presidente Michel Temer passou, na noite desta sexta-feira (27), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por um procedimento cirúrgico de ressecção, ou raspagem da próstata, para a desobstrução da uretra. O procedimento durou cerca de duas horas. Temer se recupera na unidade de terapia semi-intensiva, sem previsão de alta. As informações são da assessoria do Planalto.

O peemedebista chegou à unidade por volta das 20h35min para realizar um exame chamado cistoscopia - que consiste em uma sonda que passa pela uretra e vai até a bexiga para descobrir o motivo da obstrução urológica. No dia em que a Câmara votava a segunda denúncia contra ele, Temer passou por um desconforto urológico e foi internado às pressas, em Brasília, na quarta-feira (25) passada.

O hospital divulgou nota, no início da última noite, informando que o presidente deu entrada na unidade para "reavaliação e continuidade do tratamento urológico a que foi submetido em Brasília". Os responsáveis pelo tratamento de Temer são o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente, e o urologista Miguel Srougi. A equipe do hospital estava em alerta para a possível chegada do presidente desde a quarta-feira (25). Ele permaneceu por sete horas no Hospital Militar de Área de Brasília, onde passou por um procedimento para colocar uma sonda, que poderá ser retirada, a depender da avaliação médica.