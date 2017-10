O mal-estar sofrido pelo presidente Michel Temer na manhã desta quarta-feira, 25, e noticiado no início da tarde, teve forte repercussão nas redes sociais. Às 15h55, o sobrenome do presidente já ocupava o primeiro lugar na lista de assuntos mais comentados do Twitter. A rede social ainda não divulgou quantos tweets sobre o presidente já foram publicados.

De acordo com informações da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente sentiu um "desconforto" no final da manhã e foi consultado no departamento médico do Palácio do Planalto, onde foi diagnosticada uma obstrução urológica. De acordo com o texto divulgado, o médico que atendeu o presidente recomendou que ele fosse avaliado no Hospital do Exército.