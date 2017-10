Na manhã desta segunda-feira, 23, Temer participa da cerimônia de Imposição da Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, por conta do Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira. Também participam do evento os ministros Torquato Jardim (Justiça), Raul Jungmann (Defesa), Luislinda Valois (Direitos Humanos), Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional). A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também está presente.