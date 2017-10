O presidente Michel Temer chegou na noite desta sexta-feira, 27, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com nota divulgada nesta noite pela Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, Temer deu entrada hoje no hospital "para reavaliação e continuidade do tratamento urológico a que foi submetido em Brasília". Ainda não há informações do tempo de permanência do presidente no hospital, nem a quais procedimentos será submetido.