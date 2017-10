O presidente Michel Temer almoçou nesta quarta-feira, 18, com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, no Palácio do Planalto. Segundo auxiliares do presidente, os dois tiveram uma conversa sobre o andamento dos trabalhos na instituição e não se falou em uma possível substituição de Rabello no comando do banco.

Rabello tem propagado a intenção de disputar pelo PSC a sucessão de Temer em 2018. Segundo auxiliares do presidente, porém, eles não discutiram no almoço as pretensões políticas do economista, nem possíveis datas de saída do cargo. Em tese, ele teria que se desincompatibilizar do cargo em abril do ano que vem.

Reportagem do Estadão/Broadcast mostrou que Rabello sofre pressão no cargo e pode deixar o banco para aplacar insatisfações do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o Palácio do Planalto. Maia nega que esteja tentando influenciar uma troca no comando do BNDES, embora tenha indicado um nome preterido pelo governo quando Rabello assumiu o órgão.

Na conversa com Temer, de acordo com um auxiliar do presidente, Rabello apresentou alguns projetos de trabalho e se mostrou preocupado com o parecer da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) que cobra um calendário de devolução de recursos pelo BNDES ao Tesouro Nacional.

A área técnica do TCU quer que o Ministério da Fazenda e o BNDES acertem um cronograma detalhado de antecipação do pagamento de novas parcelas, conforme o dinheiro dos empréstimos concedidos a empresas for retornando aos cofres do banco de fomento. O documento fixa um prazo de 30 dias para que o cronograma seja fechado.