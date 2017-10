O juiz federal Sergio Moro afirmou que é preciso tratar da questão prisão preventiva sem paixões. A afirmação foi feita durante debate no Fórum Estadão Mãos Limpas & Lava Jato, organizado pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com o Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP).

Ele citou casos concretos da Lava Jato em que as prisões preventivas foram definidas e com motivos claros, como a de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, que desapareceu com provas. "Há caso de agentes da Petrobras com milhões de dólares ou euros no exterior. Não se pode dar a oportunidade de fugir", disse, lembrando também que é um recurso importante para interromper a corrupção serial.