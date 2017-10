O Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu parecer favorável, nesta quarta-feira (25), às contas de 2016 do governo José Ivo Sartori. Relator do processo, o conselheiro Iradir Pietroski votou pela aprovação das contas com ressalvas, sendo acompanhado pelos conselheiros Algir Lorenzon e Pedro Henrique Poli de Figueiredo. Os conselheiros Alexandre Postal e Cezar Miola se declararam impedidos e não votaram.

Com o resultado, o TCE vota, pelo 11º ano seguido, contrariamente ao apontamento prévio do Ministério Público de Contas (MPC), que havia opinado desfavoravelmente às contas de 2016 do governo Sartori. Nas justificativas do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino, estavam a necessidade de esclarecimento de 43 pontos e a inconformidade em 40. Entre eles, estão a realização de despesas com publicidade em afronta aos princípios da razoabilidade e da economicidade e o descumprimento da aplicação mínima de 35% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino.