O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte informou por meio de sua assessoria de imprensa que o conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes não chegou a ser formalmente investigado no inquérito aberto para investigar recebimento de propina relacionada a obras da Arena das Dunas, estádio na cidade de Natal palco de jogos na Copa do Mundo em 2014. Na segunda-feira, 30, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, endossou a denúncia que seu antecessor, Rodrigo Janot, havia apresentado em setembro contra o senador e presidente do DEM José Agripino Maia (RN).

A investigação foi aberta em 2015 para apurar se o senador recebeu propina da OAS em troca de auxílio político à construtora, para facilitar a liberação de recursos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) direcionados à construção da Arena das Dunas, para a Copa do Mundo de 2014.

A empreiteira venceu a licitação da obra na gestão de Rosalba Ciarlini (DEM) no governo do Rio Grande do Norte. Em nota, o senador e presidente do DEM Agripino Maia negou ter cometido irregularidades.

De acordo com o relatório da PF, foi imputado crime de prevaricação ao conselheiro. O TCE destacou que, no entanto, o ministro Luís Roberto Barroso determinou o arquivamento do caso, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, e destacou que o conselheiro nem foi investigado.